Улан-Удэ, , 12:14 — REGNUM Судебные приставы Бурятии впервые приняли участие во всероссийской акции «Вам, любимые!». Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ведомства, сотрудники в преддверии 8 марта поздравили женщин с праздником в торговых центрах и преподнесли им букеты цветов.

Кроме того, приставы рассказали им о том, как можно проверить возможное наличие задолженностей, а также об интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.

«В этот день, мы решили подарить прекрасной половине человечества не только частичку позитива и хорошего настроения, но и научить их пользоваться электронными сервисами ведомства. Чтобы проверка платежной дисциплины для них стала обыденным делом, как просмотр прогноза погоды перед выходом из дома», — отметил исполняющий обязанности главы регионального управления Андрей Акулов.

По словам организаторов акции, представительницы прекрасного пола не уступают мужчинам в стойкости духа, мудрости и терпении.

Читайте также: «Вам, любимые!»: томских женщин-полицейских поздравили с 8 Марта