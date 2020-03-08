Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM Женщин — сотрудниц чрезвычайных служб поздравили с 8 марта в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Всероссийский студенческий корпус спасателей

Студенты вручили 50 букетов представительницам прекрасного пола, которые в праздничный день дежурят на своих рабочих местах, чтобы оперативно реагировать на экстренные вызовы. Были посещены Центр медицины катастроф, Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону, а также 13 пожарных частей.

30 представителей студенческого корпуса поздравили женщин прямо на рабочих местах. Инициатива прошла в рамках федеральной добровольческой акции «Вам, любимые!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты поздравили женщин-полицейских в Екатеринбурге. 8 марта отмечается Международный женский день.