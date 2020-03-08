Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Музыканты оркестра штаба Западного военного округа (ЗВО) пришли в гости к 100-летней защитнице блокадного Ленинграда Зое Трофимовне Зиновьевой и небольшим концертом поздравили ее с Международным женским днём, исполнив мелодии военных лет.

Музыканты в гостях у ветерана Пресс-служба ЗВО

«Позвольте от всего личного состава Западного военного округа поздравить Вас с Международным женским днём, выразить вам наше восхищение вашей стойкостью, вашей жизнью и судьбой! Примите наш искренний музыкальный подарок», — обратился к Зое Зиновьевой военный дирижёр оркестра штаба ЗВО старший лейтенант Григорий Велько.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО, военные музыканты подарили ветерану букет тюльпанов, а затем исполнили мелодии песен «Эх, Ладога!», «В лесу прифронтовом», «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие композиции.

Зоя Трофимовна Зиновьева родилась в 1920 году. Будучи будучи студенткой института советской торговли, она отказалась от эвакуации и осталась в Ленинграде. Участвовала в строительстве оборонительных сооружений, с 1942 года служила в военно-восстановительных войсках Ленинградского фронта, в том числе на Дороге жизни.

После войны завершила учебу, работала в торговле, руководила знаменитым ленинградским универмагом «Пассаж», была депутатом. Ветеран труда, награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», другими наградами.