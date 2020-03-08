Окленд, США, , 11:59 — REGNUM Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого были выявлены заболевшие коронавирусом, получил разрешение пришвартоваться в порту американского города Окленда. Об этом 8 марта сообщает KPIX5 TV, отделение телеканала CBS в штате Калифорния.

По данным телеканала, было достигнуто соглашение между экипажем лайнера и властями США о прибытии судна в порт Окленда. Ожидается, что лайнер причалит в порту 9 марта. Процесс высадки пассажиров займёт несколько дней.

Пассажиров, которым будет нужна медицинская помощь, немедленно госпитализируют в медучреждения штата Калифорния. Остальные пассажиры будут находиться на двухнедельном карантине в специализированных учреждениях. Экипаж судна будет изолирован на борту лайнера, с ним будут работать медики.

В настоящее время на борту круизного лайнера Grand Princess находятся 3533 человека из 54 стран, включая 2422 пассажира и 1111 членов экипажа. Заражение коронавирусом COVID-2019 было выявлено у 21 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на борту круизного лайнера Grand Princess находятся четыре гражданина России.

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