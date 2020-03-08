Ереван, , 11:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Армении добавили в список стран, поездки в которые из-за угрозы распространения коронавируса будут особо контролироваться, еще три государства. Об этом 7 марта написал министр здравоохранения республики Арсен Торосян на своей странице в социальной сети Facebook.

В список таких стран включили Францию, Германию и Испанию. До этого в данный список входили Китай, Южная Корея, Япония, Иран, а также Италия.

Глава минздрава Армении напомнил также, что в республике было проведено 203 тестирования на коронавирс и лишь в одном случае заболевание вирусом COVID-19 подтвердилось.

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ИА REGNUM напоминает, в Армении зафиксирован один случай заболевания новым коронавирусом. Заболевший прибыл в республику 28 февраля из Ирана.