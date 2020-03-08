Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM В Екатеринбурге команда Молодёжки ОНФ поздравила женщин с 8 марта прямо в городском метрополитене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор молодёжного отделения в Свердловской области Иван Щербицкий.

Молодёжка ОНФ

Активисты вручали тюльпаны горожанкам и говорили им самые благие пожелания. Женщин поджидали на станции метро Площадь 1905 года.

Инициатива прошла в рамках федеральной акции «Ты — прекрасна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичная акция прошла в Челябинской области и других регионах страны. 8 марта представительниц прекрасного пола поздравляют с Международным женским днём.

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