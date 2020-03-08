Псков, , 11:26 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём поздравлении с Международным женским днём 8 марта назвал женскую часть общества «нравственным каркасом России».

«Российские женщины удивительным образом сочетают в себе способности строить карьеру, добиваться успехов в искусстве, творчестве, общественной и научной работе, и при этом хранить домашний очаг и заботиться о семейном благополучии. Именно женская часть нашего общества всегда была нравственным каркасом России, главным хранителем традиций и ценностей отечественной культуры», — говорится в поздравлении.

Он пожелал женщинам всегда оставаться «такими же уникальными, прекрасными и талантливыми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в канун праздника глава региона встретился с многодетными матерями, которые воспитывают десять и более детей. Каждой такой семье псковские власти пообещали подарить вместительный микроавтобус.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковским матерям с десятью детьми подарят вместительные автомобили