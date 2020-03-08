Будапешт, , 11:20 — REGNUM Решение отменить праздничную церемонию в Будапеште в честь Дня начала революции и освободительной борьбы 1848−1849 годов в связи с распространением нового коронавируса приняли власти Венгрии. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба венгерского кабинета министров.

Правительство Венгрии приняло во внимание рекомендации оперативного штаба по реагированию на коронавирус и отменило народные гуляния 15 марта в честь национального праздника. По традиции мероприятие проходит Будапеште перед Венгерским национальным музеем. На празднование в Будапешт обычно собираются жители со всей страны.

Уточняется, что решения о проведении праздничных мероприятий в других городах будут принимать их организаторы.

В Венгрии на сегодняшний день выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

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