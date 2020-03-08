Афины , , 11:19 — REGNUM Правоохранительные органы Греции применили слезоточивый газ в отношении нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию страны из Турции, об этом 7 марта сообщает Al Jazeera.

С территории Турции силовики, поддерживая продвижение мигрантов на территорию Греции, обстреливали слезоточивым газом греческих пограничников, таким образом турецкие власти пытаются помочь беженцам пересечь границу с Евросоюзом.

Напомним, правительство Турции приняло решение открыть границу для нелегальных мигрантов после того, как в сирийском Идлибе были уничтожены свыше 30 турецких военных.

Анкара заявила, что больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии, после чего открыла свои границы. Однако эксперты отмечают, что действия Турции вызваны желанием надавить на Брюссель, заставив его занять протурецкую позицию в сирийском конфликте.

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