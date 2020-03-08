Сан-Хосе, , 10:52 — REGNUM Пять случаев заболевания коронавирусом нового типа было выявлено в Коста-Рике. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Среди инфицированных трое граждан Коста-Рики и супруги из США. Все пациенты изолированы и находятся под наблюдением врачей.

В настоящее время медики устанавливают, с кем контактировали заболевшие.

Стоит отметить, что первый случай заражения COVID-2019 был зафиксирован в Коста-Рике 6 марта. Коронавирус был выявлен у 49-летней гражданки США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выделении Китаем $20 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа.

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