Москва, , 10:18 — REGNUM 8 марта 2020 года стало самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений — рекорд тепла был побит ранним утром Международного женского дня. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды"Фобос"Александр Синенков.

По его словам, в 5:00 на метеорологической станции ВДНХ температура воздуха прогрелась до 8,5 градусов Цельсия. Это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда, который был зафиксирован в 2014 году (тогда было только 8,3 градуса Цельсия).

Синоптик предупредил, что днем температура повысится и достигнет 9 градусов Цельсия.

Погоду в столичном регионе 8 марта будет определять небольшой циклонический вихрь. Будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 10 градусов Цельсия.

Атмосферное давление в норме — 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду.