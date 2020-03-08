Оренбург, , 10:16 — REGNUM В Оренбурге женщины-врачи, работающие в Международный женский день, получили подарки на рабочих местах, сообщил корреспонденту ИА REGNUM региональный координатор «Молодёжки ОНФ» Евгений Пущаев.

Поздравление сотрудниц станции скорой помощи в Оренбурге Евгений Пущаев ©

В рамках акции «Ты — прекрасна!» активисты-общественники сегодня, 8 марта, побывали на станции скорой помощи и в больнице. Поздравления и праздничные открытки получили диспетчеры скорой помощи и работники Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова.

«В этот праздничный день женщины этих учреждений находятся на своих рабочих местах. Получать поздравительные открытки и выслушивать добрые слова от команды «Молодежки ОНФ» было им вдвойне приятнее. На лицах женщин в момент поздравления возникали добрые эмоции и улыбки», — сказал Евгений Пущаев.

Добавим, 6 марта активная молодежь раздавала подарки в общественном транспорте женщинам пассажирам, поздравляла женщин-водителей. Общественники побывали также в медучреждениях и полиции, где поздравили сотрудниц на рабочих местах.

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