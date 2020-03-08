Омск, , 10:13 — REGNUM Самая большая пенсия, размером 52 533 рубля была названа чиновниками из отделения Пенсионного Фонда РФ в Омске. Об этом 7 марта журналистам сообщила заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич.

Рекордную для региона пенсию получает 70-летняя женщина, ранее работавшая руководителем на крупном производстве. Как пояснила Смигасевич, пенсия начислена получательнице на общих основаниях, а заработала она такие рекордные выплаты исключительно на страховых взносах, безо всяких доплат.

Размер пенсии у этой женщины превышает размер средней зарплаты по региону. Каким образом получилась такая высокая пенсия, а главное, как добиться таких начислений, чиновница не разъяснила, сославшись на закон о защите персональных данных.

В целом же для региона подобного размера выплаты для пенсионеров являются редчайшим исключением. Средний размер пенсии в Омской области составляет 13 813 рублей.

Так, например, жительницы региона, ранее работавшие трактористами в сельском хозяйстве и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники, выйдя на пенсию получают в среднем по 14 467 рублей.

Многодетные омички, родившие по пять и более детей, получают от государства 14 465 рублей пенсии.

Всего же в регионе 53 700 пенсионеров старше 80-ти лет, при этом часть из них продолжает трудиться, невзирая на возраст. Таких женщин в Омской области 132, а возраст трёх из этих работающих пенсионерок более 90 лет.

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