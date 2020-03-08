Москва, , 10:01 — REGNUM Вегетарианцы могут столкнуться с дефицитом витаминов и микроэлементов из-за несбалансированного питания, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок 8 марта радио Sputnik.

Врач отметил, что с угрозой дефицита необходимых витаминов и макроэлементов могут столкнуться все люди, которые произвольно ограничивают свой рацион без учёта потребностей организма. Иммунолог добавил, что в зоне риска находятся и вегетарианцы, которые могут не получать всех требуемых веществ при употреблении только растительной пищи из-за недостаточной развитости специальной агропромышленной индустрии в России.

«Я сталкивался с тем, что когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы. Анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия», — рассказал о своей практике Болибок.

При выборе строгих и продолжительных диет врач порекомендовал советоваться со специалистами-диетологами. Он добавил, что такая консультация не повредит и тем, кто не следует определённой диете, но постоянно употребляет в пищу ограниченный набор продуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года ВЦИОМ представил результаты опроса, показавшего, что каждый сотый житель России старше 18 лет не употребляет мясо по принципиальным соображениям.