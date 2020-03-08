Лондон, , 09:47 — REGNUM Британская газета Daily Mail назвала нелепыми и сексистскими конкурсы красоты среди женщин-военнослужащих в России. Статья опубликована на сайте издания.

Накануне Международного женского дня в некоторых подразделения российской армии и органах внутренних дел были проведены конкурсы красоты. В статье отмечается проведённый в Туле конкурс «Краса ВДВ-2020», конкурс «Леди омская полиция», а также похожее мероприятие в Курской полиции. В этих и других подобных конкурсах женщины-военнослужащие или сотрудники полиции соревновались не только в уровне профессионального мастерства, но и в выполнении творческих заданий.

Британское издание ссылается на Telegram-канал журналистки Анастасии Красильниковой, которую возмутили такие конкурсы. Вслед за журналисткой издание называет эти мероприятия «смешными и абсурдными», а их организаторов обвиняет в сексизме. В частности, журналистку возмутило то, что среди конкурсов были соревнования по кулинарии и рукоделию, а также то, что подобные конкурсы не проводятся среди военнослужащих мужчин.

«Мы живем в удивительном обществе, где женщины могут служить в армии, но они должны продолжать радовать чей-то глаз и желудок, а также уметь владеть швейными инструментами. Это не что иное, как сексизм», — приводит издание слова журналистки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года активисты обвинили в сексизме главу Буддийской традиционной сангхи России Дамбу Аюшеева.

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