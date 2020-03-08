Томск, , 09:39 — REGNUM В Томской области 8 марта Всероссийская акция «Вам, любимые» проходила на пяти точках.

Томичек поздравили с 8 Марта Архив ТРО ВОД « Волонтёры — медики»

«С утра наши ребята ездили в аэропорт, встречали женщин трёх утренних рейсов, которые прибыли из Москвы, дарили цветы, говорили приятные слова. Следующая точка — роддом №1. Ребята также дарили женщинам цветы, говорили добрые пожелания», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор Томского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры — медики» Алексей Филимонов.

Международный женский день в Томской области Архив ТРО ВОД « Волонтёры — медики»

Также женщин поздравили в других медицинских учреждениях Томска и в комплексном центре социального обслуживания населения Томской области.

По словам Алексея Филимонова, всего женщинам в Томской области было подарено 2000 тюльпанов.

«Любой женщине приятно, когда ей от души говорят добрые слова и дарят цветы. Это очень важно, радовать наших женщин. Без них мы не представляем себе нашу жизнь», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вам, любимые» — это приуроченная к Международному женскому дню ежегодная Всероссийская акция, которая проходит в 85 субъектах РФ.