Тулун, Иркутская область, , 09:31 — REGNUM Заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич поздравил с 8 Марта персонал детского сада «Аленушка» в иркутском городе Тулуне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Многодетная мать Елена Бородич «Молодёжка ОНФ»

После летнего наводнения 2019 года в этом дошкольном учреждении был проведен капитальный ремонт. Однако часть входов, где были демонтированы веранды, промерзали. В утеплении нуждались помещения групп для самых маленьких посетителей сада. Обращение родителей и администрации детского сада Кастюкевич озвучил на встрече с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. После этого просьба жителей была сформирована в конкретное поручение. И вот 15 февраля все работы по утеплению входа в детский сад завершились.

«Рядом нужно быть не только в беде. Делиться обязательно надо радостью. Особенно в преддверии праздника. 8 Марта — это праздник женщины, главной хранительницы уюта, семейного очага. Поздравляю вас и желаю, чтобы в ваших семьях, как и в ваших сердцах, всегда было светло и спокойно», — поделился Кастюкевич.

Он подарил женскому коллективу детского сада «Аленушка» тюльпаны и фартуки с надписью «Ты прекрасна», где изображен символ команды «Молодежка ОНФ» — снегирь.

«Для нас это было сюрпризом, никто не предупреждал, что сегодня у нас будут гости. Нам было приятно до слез. Благодарим за добрые пожелания и подарки! Не у всех наших сотрудниц есть семьи, а внимание в эти праздничные дни хочется получить каждой женщине. Для нас праздник 8 Марта благодаря вам начался уже сегодня», — отметила повар детского сада «Аленушка» Светлана Митляева.

«С «Молодежкой ОНФ» мы сотрудничаем уже больше шести месяцев. Сначала было недоверие, потому что после наводнения к нам приходили разные комиссии и только обещали помочь, но никто не делал ничего конкретного. С вами было по-другому — все озвученные проблемы решились за короткий срок», — сказала заведующая «Аленушки» Екатерина Кузнецова.

Также ребята из «Молодежки ОНФ» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Симонову. Ранее юридические бригады общественников помогли женщине получить жилищный сертификат.

Маршрут поздравлений продолжился в деревне Заусаева: цветы и памятный сувенир получила многодетная мать Елена Бородич, которая в одиночку воспитывает четырех детей. Во время работы в пострадавших от паводка районах Иркутской области семье Елены участники команды «Молодежки ОНФ» помогли запасами овощей на зиму и посодействовали в ремонте печи.

В село Гадалей ребята приехали в магазин «Фея», чтобы подарить праздничное настроение женщинам, которые обращались за помощью к общественникам. Кроме того, в школе поселка Аршан Тулунского района участники «Молодежки ОНФ» организовали концерт для учителей и представительниц родительского комитета, а также вручили женщинам подарки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 по 9 марта 2020 года участники региональных команд «Молодежки ОНФ» проведут всероссийскую акцию «Ты прекрасна!», посвященную празднованию Международного женского дня. Акция пройдет в 85 регионах страны.