Талас, , 08:44 — REGNUM Аудиосообщения о случаях заражения вирусом COVID-19 в Таласской области Киргизии, распространяемые посредством мессенджеров, не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Киргизии сообщает 7 марта Sputnik Киргизии.

Согласно информации кабинета министров в сети интернет распространяются сообщения о том, что в Манасском районе Таласской области выявлены иностранные граждане, которые заразились вирусом COVID-19. В Покровскую больницу согласно сообщению якобы поступили граждане Турции.

В правительстве отметили, что в Киргизии нет ни одного подтвержденного случая заражения новым коронавирусом. Также в пресс-службе правительства сообщили, что автором ложной аудиозаписи является гражданка республики, проживающая в Манасском районе Таласской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, жительницу города Черновцы (Украины) полиция привлекла к ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.