София, , 08:26 — REGNUM 27-летний житель города Плевен и 75-летняя женщина из Габрово стали первыми инфицированными новым китайским коронавирусом в Болгарии, сообщает 8 марта «Вестник Марица».

Согласно сообщению начальника Военно-медицинской академии, пробы на коронавирус получили положительный результат, однако их решено было перепроверить. Окончательный результат будет объявлен около 10:00 в воскресенье, 8 марта.

Сообщается, что оба зараженных пациента не выезжали за границу и, по предварительным данным, не имели контактов с лицами, осуществлявшими такие поездки. Власти страны составляют список контактов зараженных лиц, с целью поиска «нулевого пациента».

В настоящее время оба больных находятся в инфекционных палатах. Состояние их улучшилось после наблюдаемого несколько дней назад ухудшения.

Ранее власти Болгарии отменили празднования Дня освобождения из-за угрозы распространения коронавируса. Сообщалось, что в стране тяжелая ситуация по гриппу и ОРВИ.

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