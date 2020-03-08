Омск, , 08:15 — REGNUM В Омской области 70-летняя пенсионерка получает пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом сообщила журналистам заместитель управляющего в региональном отделенииПФРНаталья Смигасевич.

По словам Смигасевич, пенсионерок в Омской области 397 тысяч из 598 тысяч получателей пенсии. То есть почти две трети.

Средний размер пенсии у женщин в Омской области — 13 811,30 рубля. Однако нашлась некая жительница Омской области, которая на общих основаниях получает просто гигантскую пенсию — 52 533 рубля. Это намного больше, чем средняя зарплата в Омской области.

Смигасевич утверждает, что этой женщине 70 лет и пенсию она получает на общих основаниях — без каких-либо чиновничьих доплат — исключительно за счет страховых взносов.

Поделилась сотрудник ПФР и другой информацией. Так, 612 женщин-пенсионерок в Омской области отработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Это довольно тяжелый труд, но средняя пенсия у них маленькая — 14 467 рублей.

Кроме того, в Омской области на пенсии 11 191 женщина, которая родила пять и более детей. Средний размер их пенсий — 14 465 рубля.

Пенсионерок старше 80 лет в Омской области — 53,7 тыс. Из них трудовую деятельность продолжают 132 омички. При этом три из них старше 90 лет.