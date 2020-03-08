Москва, , 07:53 — REGNUM Парковка автомобилей будет бесплатной 8 и 9 марта на всех улицах Москвы, включая зоны с повышенными тарифами. Об этом объявил заместитель главы города Максим Ликсутов на сайте мэра столицы.

По его словам, плоскостные парковки со шлагбаумами, всё же, останутся платными.

«Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, парковки, и не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций», — говорится в заявлении.

Чиновник также отметил, что бесплатные парковки не окажут влияние на образование пробок в городе, так как в праздничные дни загруженность на дорогах снижается.

Как сообщало 3 марта ИА REGNUM, 8 марта проезд в московском и подмосковном общественном транспорте будет бесплатным для женщин.

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