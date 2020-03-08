Лима, , 07:47 — REGNUM Шесть подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выявлено в Перу, сообщает CNN.

Как заявили в министерстве здравоохранения страны, четыре из инфицированных вирусом 2019-nCoV являются членами одной семьи или же близкими друзьями «нулевого случая», который не выявлен властями, и вероятно являлся «завозным».

Еще один пациент, 29-летний житель региона Арекипа, вернулся недавно из Лондона, где и инфицирован.

Напомним, о первом зараженном коронавирусом в стране власти Перу сообщили 6 марта.

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