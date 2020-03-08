Буэнос-Айрес, , 03:49 — REGNUM Вернувший накануне из Франции гражданин Аргентины скончался после подтверждения информации о заражении новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает 7 марта La Nacion со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.

Сообщается, что 64-летний аргентинец находился на карантине в клинике Cosme Argerich, где ждал подтверждения анализа на 2019-nCoV. Мужчина прибыл в Буэнос-Айрес из Парижа 25 февраля, а кашель, боль в горле и повышение температуры появились у него спустя три дня.

В медицинской карте заболевшего значились также диабет, гипертоническая болезнь, хронический бронхит и хроническая почечная недостаточность.

В настоящее время медики составляют список близких контактов первой жертвы коронавируса в Аргентине. Помимо отказавшейся покидать его жены, это могут быть еще некоторые родственники и знакомые.