Приштина, , 08:49 — REGNUM 7 марта в эфире косовской телепередачи #Hashtag выступила депутат от партии премьер-министра Косово «Движение за самоопределение» Лябинота Деми-Муртези.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Деми-Муртези заявила, что в косовское общество с большим предубеждением воспринимает женскую одежду:

«Все в порядке до тех пор, пока женщины сами выбирают то, как им одеваться… Я бы искренне поддержала тех женщин и девушек, которым нравится то, во что они одеты, будь это хиджаб или чрезмерная открытость, или ещё что-то, если это соответствует их желаниям».

Деми-Муртези назвала дискриминацией то, что в Косово женщинам в хиджабе не разрешается вступать в ряды Сил безопасности Косово.

В настоящее время женщины в Косово получают высшее образование чаще, чем мужчины, однако лишь 12,5% женского трудоспособного населения Косово имеет работу.

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