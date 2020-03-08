Канберра, , 02:48 — REGNUM Пожилой пациен умер в больнице после того, как у него был подтвержден COVID-19, став третьей жервтой вируса в Австралии, сообщает Reuters со ссылкой на официальное сообщение.

Как стало известно, погибшему было 80 лет. Он находился на лечении в одной из больниц Сиднея.

По последним данным, количество инфицированных 2019-nCoV в Австралии превысило 70 человек. Федеральные власти закупили 54 миллиона медицинских масок для защиты от вируса медицинских работников.

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