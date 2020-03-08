Любляна, , 02:27 — REGNUM Массовые публичные мероприятия в помещениях будут запрещены в Словении в связи с опасной эпидемиологической ситуацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

Согласно сообщению ведомства, запрет будет действовать до тех пор, пока сохраняется опасность распространения заболевания.

По последним данным, в Словении официально подтверждены 12 случаев заболевания коронавирусом. Сообщается, что все инфицированные ездили накануне в Италию. Власти страны рекомендуют гражданам отложить все зарубежные поездки.

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