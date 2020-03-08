Ростов-на-Дону, , 00:57 — REGNUM В Ростовской области в преддверии 8 марта сотрудники дорожной полиции поздравили женщин-водителей с наступающим праздником и вручили автоледи цветы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Акции «Цветочный патруль», «Цветы для автоледи» и «Дорожный патруль» прошли во всех городах Донского региона. Сотрудники Госавтоинспекции не только подарили женщинам-водителям цветы, но и напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

К проведению акции на Дону присоединились общественники и волонтёры.