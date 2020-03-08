Москва, , 00:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским женщинам. Слова главы государства, адресованные матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам, транслировал телеканал «Россия 24».

В поздравительной речи президент отметил способность женщин «беззаветно любить, глубоко сопереживать», заботиться о близких, создавать и беречь домашний уют, а также достигать успехов в работе или учебе.

«И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям.

Особыми теплыми словами Владимир Путин отметил женщин-матерей, которые «дарят миру новую неповторимую жизнь», занимаются воспитанием детей.

Президент пожелал российским женщинам счастья, здоровья, любви и радости. «Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, — напомнил Путин, ‑ и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта».