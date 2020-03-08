Москва, , 00:31 — REGNUM Бесплатным для женщин будет проезд на общественном транспорте Москвы и Московской области в воскресенье, 8 марта. Соответствующее решение приняли губернатор Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.

Бесплатные поездки женщинам подарили на пригородных электричках, метро, наземном транспорте. Информацию о возможности бесплатного проезда будут транслировать на всех маршрутах «Мострансавто».

Аналогичный подарок решили сделать женщинам власти Тверской области. В Ульяновске 8 марта женщины смогут бесплатно проехаться на трамвае и троллейбусе.

Напомним, ранее столичные власти делали бесплатным проезд в Новогоднюю ночь.

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