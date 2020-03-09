Москва, 9 марта 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 марта: в 1944 году Красная армия освободила от оккупантов город Староконстантинов.

В 1941 году на Воронежском авиазаводе был выпущен первый серийный штурмовик Ил-2, который гитлеровцы называли «летающая смерть» или «летающий танк».

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