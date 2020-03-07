Красноярск, , 23:28 — REGNUM В правительстве Красноярского края 6 марта прошло совещание по вопросу принятия экстренных мер к тушению Канского полигона лигнина, над которым разрушился защитный саркофаг. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

По словам проводящего совещание зампреда правительства Анатолия Цыкалова, сложившаяся с канским лингнинохранилищем ситуация «неординарная и требует срочного вмешательства», в связи с чем губернатором Красноярского края Александром Усом было дано поручение выделить средства на проектно-сметную документацию.

«Не дожидаясь завершения разработки проектно-сметной документации и активной фазы сооружения нового защитного контура хранилища, руководству муниципалитетов нужно организовать все необходимые срочные работы», — подчеркнул Цыкалов, обращаясь к участвующим в совещании руководству города Канска и Канского района.

В обсуждении проблемы также принимали участие глава регионального управления МЧС России Игорь Лисин и представители правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, история с пожарами на бесхозным полигоне с химическими отходами обанкротившегося биохимического завода в Канском районе Красноярского края тянется ещё с 2009 года.

После безуспешных попыток потушить загоревшийся лингнин, над полигоном был создан защитный саркофаг из золы Канской ТЭЦ. В июне 2018 года в результате разрушения саркофага произошло самовозгорание полигона, с которым не удалось справиться до сих пор.

Результаты исследования качества воздуха, проводимого в 2018—2019 годы в близлежащих к полигону населённых пунктах, включая город Канск, показали превышение предельно допустимой концентрации по формальдегиду, сероводороду и взвешенным частицам.

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