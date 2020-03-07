Каир, , 23:19 — REGNUM Среди заразившихся коронавирусом на борту круизного теплохода в Египте нет граждан России. Об этом 7 марта сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Египте Юсуп Абакаров.

«По информации консульского отдела, среди заразившихся на корабле россиян нет», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Египта сообщили, что коронавирус выявлен у более чем 30 человек, находящихся на борту круизного теплохода в Египте. Речной теплоход совершает круиз по Нилу, он вышел из Асуана и направляется в Луксор.

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