Берлин, , 23:09 — REGNUM В Германии число заболевших короновирусной инфекцией COVID-2019 увеличилось до 795. Об этом 7 марта сообщается на сайте института Роберта Коха.

Отмечается, что в основном вспышка инфекции зафиксирована землях на западе Германии. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в земле Северный Рейн — Вестфалия — 373, в Баден-Вюртемберге — 170 и в Баварии — 134. В Берлине, по состоянию на 7 марта, инфицированы новым типом вируса 28 человек.

Напомним, 6 марта институт Роберта Коха опубликовал данные о 639 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, из них в Северном Рейне — Вестфалии носителями вируса COVID-19 были 329 человек.

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