Париж, , 22:54 — REGNUM Во Франции от коронавирусной инфекции COVID-2019 скончались еще пять человек. Об этом 7 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что во Франции общее число погибших в результате болезни, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 16 человек. Всего в стране выявлено 949 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось о 716 случаях заражения и 11 летальных исходов от коронавирусной инфекции .

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции число заболевших коронавирусом возросло до 716 человек