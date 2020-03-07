Красноярск, , 22:30 — REGNUM В Красноярске, центральных и южных районах Красноярского края 8 марта ожидается некоторое потепление после самой морозной за последние дни субботы, но метеорологи прогнозируют опасный штормовой ветер. Предупреждение об этом региональное управление МЧС рассылает жителям края.

Ощутимое падение атмосферного давления, прогнозируемое с утра 8 марта, предполагает усиление юго-западного ветра до 7−8 м/с, которое и принесёт ожидаемое повышение дневной температуры в Красноярске, южных и центральных районах края до −5… −8 °С.

Однако, по прогнозам специалистов МЧС, ветер 8 марта ожидается заметно сильнее. В центральных и южных районах края его порывы могут достигать 15−20 м/с, а в ряде районов ‑ и до 25 м/с. Местами ожидается метель.

МЧС призывает граждан соблюдать осторожность и, в случае опасности, звонить по телефону экстренных служб: 112.