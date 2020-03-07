Каир, , 22:20 — REGNUM У более 30 человек, находящихся на борту круизного теплохода в Египте, выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на министра здравоохранения Египта Халу Зайед.

По ее словам, на борту судна подтвердился диагноз еще у 33 человек. Число инфицированных, таким образом, достигло 45 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта египетский минздрав сообщил, что коронавирус COVID-19 выявлен у 12 человек, находящихся на борту круизного теплохода в Египте. Речной теплоход совершает круиз по Нилу, он вышел из Асуана и направляется в Луксор.

Читайте также: В Египте на круизном теплоходе выявили 12 заражённых коронавирусом