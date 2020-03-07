Тбилиси, , 22:05 — REGNUM В Грузии подтвержден еще один, уже 13-йслучай коронавируса. Официальная информация о количестве инфицированных опубликована на созданном правительством специальном сайте: https://stopcov.ge/.

Выросло число находящихся в карантине и в стационарах лиц. В режиме карантина на данный момент находятся 141 человек, а под наблюдением в инфекционных клиниках в общей сложности 69 человек. Все они считаются возможными случаями коронавируса.

По предварительной информации, 13-й инфицированный пациент заразился коронавирусом от одного из путешествовавших по Италии граждан, от которого ранее также заразились еще несколько человек.

В Национальном центре по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии настоятельно рекомендуют гражданам без особой необходимости не отправляться в зарубежные поездки, особенно в те страны, где отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом.