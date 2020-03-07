Черновцы, Украина, , 21:36 — REGNUM В Черновицкой области Украины не подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией у шестерых местных жителей, которых госпитализировали в местную больницу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, ссылаясь на данные вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья Киева.

«Результаты тестов на коронавирус у шестерых буковинцев… являются негативными, — говорится в сообщении. — Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц».

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации сообщили, что в целом в области на данный момент госпитализированы шесть человек с подозрением на заражение COVID-2019.

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