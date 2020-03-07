Нью-Йорк, США, , 21:22 — REGNUM Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение (ЧП) в связи с распространением коронавирусной инфекции в штате. Об этом 7 марта он сообщил во ходе пресс-конференции.

Заявление губернатора прозвучало в связи с ростом опасений по поводу распространения вируса в городе, так как, по последним данным, число инфицированных в штате достигло 76 человек.

Напомним, по состоянию на 7 марта число больных коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк составило 76 человек. Наибольшее количество случаев выявления коронавируса зафиксировано в округе Вестчестер — 57, и в Нью-Йорке — 11.

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