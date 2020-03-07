Рим, , 21:06 — REGNUM В Италии количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-2019, за последние сутки составило 36. Об этом 7 марта сообщил руководитель департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Он отметил, что общее число летальных исходов от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в стране достигло 233.

Кроме этого, он проинформировал, что на данный момент в Италии зафиксировано 5883 подтвержденных случаев выявления коронавируса.

Напомним, по данным на вечер пятницы, 6 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 197 человек, за сутки этот показатель увеличился на 49. Число выздоровевших достигло 523, в четверг их было 414.

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