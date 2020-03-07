Тбилиси, , 20:47 — REGNUM В Грузии зарегистрирован 13-й случай заболевания коронавирусом, об этом сообщил глава инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.

«Сейчас мне сообщили, что подтвердился еще один случай. Пациент поступил в нашу клинику и не было известно о результатах его анализа», — цитирует его «Спутник Грузия».Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии было подтверждено 12 случаев коронавируса, 140 человек находятся на карантине и еще 42 — в стационарах под наблюдением врачей.

Так как большинство новых случаев коронавируса связано с группой из 6 человек, вернувшихся в страну из путешествия по Италии, продолжается установление и изучение всех возможных контактов. Таких, по информации директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, более 120 человек.

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