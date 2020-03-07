Нью-Йорк, США, , 20:55 — REGNUM Число больных коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк составляет 76 человек. Об этом 7 марта сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Мы узнали о новых подтвержденных случаях коронавируса в штате Нью-Йорк — доведя общее количество случаев до 76», — написал он.

Таким образом, количество выявленных случаев COVID-2019 в штате составило 57 — в округе Вестчестер, 11 — в Нью-Йорке, 4 — в округе Нассау, 2 — в округе Рокленд, 2 — в Саратогском уезде.

Напомним, 6 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что общее число заболевших увеличилось на 11 и составляет 33 человека.

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