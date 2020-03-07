Мале, 7 марта 2020, 20:14 — REGNUM Министр здравоохранения Мальдивских островов подтвердил первые случаи заболевания коронавирусом. Об этом 7 марта сообщает SUN.
По последним данным, инфекцией заразились двое иностранных работников на острове Куреду. Властям государства пришлось временно закрыть курорт. Медики занимаются отслеживанием контактов заболевших людей.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля власти Мальдивских островов приняли решение запретить въезд в страну иностранным гражданам, прибывшим из некоторых регионов Южной Кореи, из-за коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: Мальдивы ограничили въезд в страну иностранцам, прибывшим из Южной Кореи