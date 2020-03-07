Хартфорд, США, , 19:59 — REGNUM В США скончался 62-летний актер Дэвид Пол, ранее известный по фильмам «Няньки» и «Придорожный убийца». Об этом сообщает EOB News со ссылкой на его брата-близнеца Питера.

«Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет, — отмечают журналисты издания. — Дэвид скончался всего за два дня до своего дня рождения».

Отмечается, что причина смерти артиста пока неизвестна.

Напомним, Дэвид Пол родился 8 марта 1957 года в Хартфорте (штат Коннектикут, США).

Российским телезрителям он был известен благодаря таким фильмам, как «Вашингтонское такси», «Двойные неприятности», «Варвары», «Няньки» и др.