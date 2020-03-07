Флорида, США, , 19:29 — REGNUM В США скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщило в субботу, 7 марта, агентство Associated Press.

Трагедия произошла в штате Флорида.

Отмечается, что оба скончавшихся пациента недавно вернулись из зарубежной поездки, однако откуда именно не уточняется.

Ранее от заболевания COVID-19 в США скончались 15 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта Европейское командование вооруженных сил США сообщило, что проходивший службу на базе в Италии военнослужащий США заразился коронавирусной инфекцией.