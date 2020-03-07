Красногорск, , 19:15 — REGNUM Вернувшейся из швейцарского Цюриха жительнице Московской области поставили предварительный диагноз коронавирус. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что женщина вернулась из Цюриха 25 февраля, после чего, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, она обратилась в медицинскую организацию.

«После ряда анализов предварительный результат — положительный», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что результаты будут направлены на исследование в лабораторию города Новосибирск «Вектор» для уточнения диагноза.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта российский оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил, что в России зарегистрированы четыре новых случая заражения этой инфекцией. Три человека госпитализированы в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.

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