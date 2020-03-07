Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Власти США опубликовали отчет, в котором утверждается, что бездомные имеют наибольший риск заболевания коронавирусом. Об этом 7 марта сообщает Associated Press.

В документе говорится, что основными причинами тому служит неспособность помыть руки, поддерживать допустимый уровень здоровья. Кроме того, бездомные зачастую собираются вместе, что также является благоприятным источником распространения инфекции.

В отчете Белого дома утверждается, что в Соединенных Штатах проживает порядка 200 тыс. бездомных людей, что вызвано неравенством в доходах и ростом стоимости жилья.

Напомним, коронавирус распространился на десятки стран, в том числе и США. Власти страны опасаются, что инфекция может распространиться еще шире, в связи с чем был усилен пограничный контроль на границе с Мексикой.

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