Минск, , 19:04 — REGNUM В Белоруссии сообщили о первом вылеченном пациенте с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом 7 марта сообщает БЕЛТА со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что именно у него была впервые выявлена коронавирусная инфекция в стране. На данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии.

По действующему законодательству, его выпишут из больницы по истечении двух недель с момента выявления заболевания. Предполагается, что в конце следующей недели после повторной диагностики пациент покинет стены медицинского учреждения. В это же время закончится карантин для студентов и педагогов образовательного учреждения, с которыми контактировал больной.

Напомним, по состоянию на 7 марта в Белоруссии зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все пациенты госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.

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