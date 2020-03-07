Осло, , 18:44 — REGNUM В Норвегии, по состоянию на 7 марта, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 составило 136 человек. Об этом сообщает издание VG.

Отмечается, что наибольшее число инфицированных COVID-2019 находятся в столице страны — Осло, а также в двух провинциях — Викен и Вестланн. Все эти административные районы граничат друг с другом.

Напомним, по состоянию на 4 марта количество заразившихся коронавирусом в Норвегии составляло 56 человек.

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