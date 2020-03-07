Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Женщина из американского штата Техас была приговорена к пожизненному заключению за убийство своей пятилетней дочери, об этом 7 марта сообщает Associated Press.

Присяжные заседатели признали, что 27-летняя женщина совершила преступление при отягчающих обстоятельствах, кроме того, она причинила ранения деду девочки, который остался жив.

Преступница проведет всю оставшуюся жизнь в тюрьме, она не получит право на досрочное освобождение.

Объясняя причину своего поступка женщина заявила, что ее дочь попросила у нее хлопья, поэтому она и убила ее. Адвокат убийцы настаивал на невменяемости своей подзащитной.

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